Корабль Crew Dragon стартовал к МКС

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Американский пилотируемый корабль Crew Dragon стартовал к Международной космической станции. Об этом сообщает NASA.

Известно, что корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал 15 ноября в 19:27 (16 ноября в 03:27 по московскому времени). Предполагается, что Crew Dragon проведет состыковку с МКС через 27 часов.

Миссия NASA проходит в рамках первого регулярного полета Crew Dragon. Она продлится 6 месяцев.

В состав экипажа корабля вошли астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.

Ранее запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции пришлось перенести. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

Корабль Crew Dragon создан усилиями компании SpaceX, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску.

Первый старт космического судна прошел 30 мая, за ним лично наблюдал президент США Дональд Трамп. Crew Dragon стал первым в истории космическим кораблем, который был создан частной компанией.

