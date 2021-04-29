Китай запустил базовый модуль собственной орбитальной станции

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Китайская тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" отправилась на орбиту с базовым модулем "Тяньхэ" национальной космической станции. Запуск, который транслировало Центральное телевидение Китая, осуществили с космодрома Вэньчан на юге КНР.

"Тяньхэ" состоит из приборно-агрегатного и стыковочного отсеков. Также там есть жилой модуль с кухней и туалетом. Кроме того, на станции будут компьютеры и комплексы связи с командным пунктом. Она может использоваться в качестве обитаемого аппарата и лаборатории. "Тяньхэ" также оборудован шлюзом для выхода в открытый космос.

После выведения в космос базового модуля Китай планирует запустить к нему грузовой, а затем и пилотируемый корабль с тремя космонавтами. Предполагается, что на монтаж потребуется около года и не менее 11 запусков. Станция будет построена на высоте от 340 до 450 километров. Она будет состоять из трех модулей и иметь Т-образную форму.

После формирования основных элементов станции на орбиту выведут еще один модуль с оптическим телескопом. Общий вес станции после сборки с двумя кораблями может составить от 70 до 100 тонн. Она будет способна на постоянной основе принимать трех космонавтов, на временной – до шести (при смене экипажа).

Ожидается, что срок ее эксплуатации составит около 15 лет. Китайская станция должна стать третьей в мире многомодульной пилотируемой орбитальной станцией – после советской пилотируемой станции "Мир" и Международной космической станции (МКС).

Ранее стало известно, что Фабьен Кусто, внук французского исследователя Мирового океана Жак-Ива Кусто, собирается построить "подводную МКС". Станцию планируется создать на глубине 18 метров в Карибском море у берегов острова Кюрасао.