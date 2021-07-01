Запуск ракеты "Союз" с космодрома Восточный прошел в штатном режиме. Сейчас космический аппарат уже вышел к орбите. На его борту больше 30 спутников связи британской компании OneWeb. Они будут обеспечивать связь в самых отдаленных районах Арктики. Поэтому на головной обтекатель ракеты нанесли памятная надпись "Привет, Северный полюс".

"Роскосмос" сотрудничает с британской компанией OneWeb уже несколько лет. Впервые российский "Союз" вывел английские спутники на орбиту в 2019 году. Совместная программа рассчитана еще как минимум на несколько лет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.