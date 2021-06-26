Илон Маск пошутил в Twitter про захват России

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Britta Pedersen

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал на своей странице в Twitter мем о попытке Наполеона захватить Россию.

"Время решает все", – такой фразой подписал картинку американский предприниматель.

На изображении французский император якобы сообщает своей первой жене Жозефине о желании завоевать Россию, после чего она спрашивает, собирается ли он сделать это летом. В ответ Наполеон молчит.

Не все подписчики Маска оценили данный пост, многие потребовали разъяснений и обвинили бизнесмена в том, что потеряли из-за него деньги, вложенные в криптовалюту Dogecoin.

Ранее глава компаний SpaceX и Tesla заявлял, что через полвека человечество ждут изменения в сфере технологий, космических путешествий, исследований ДНК.