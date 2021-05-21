Маск рассказал, как изменится мир через 50 лет

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Через полвека человечество ждут изменения в сфере технологий, космических путешествий, исследований ДНК. Такое заявление сделал американский миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на российском марафоне "Новое знание", где присутствовал по видеосвязи.

"То, что будет через 50 лет, сложно предвидеть. Будут большие перемены в сфере технологий, космических путешествий, исследований в области ДНК", – цитирует Маска РИА Новости.

Также в рамках марафона он анонсировал скорое появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ. Компания рассматривает РФ и как место размещения заводов по производству электромобилей.

Мероприятие стартовало 20 мая. Параллельно оно пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске.