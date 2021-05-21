Минпромторг пригласил Илона Маска обсудить строительство завода Tesla в РФ

Фото: ТАСС/EPA/ALEXANDER BECHER

Минпромторг РФ пригласил американского предпринимателя Илона Маска обсудить строительство завода Tesla в РФ. Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.

"Дорогой Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России. Кстати, в нашей стране действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей. Приезжайте, обсудим", – говорится в сообщении министерства.

Ранее Илон Маск рассказал, что в скором времени Tesla появится в России, Казахстане и других странах СНГ.

Кроме того, стало известно, что Tesla рассматривает РФ как возможное место размещения заводов по производству электромобилей.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока конкретной подготовки к общению Владимира Путина и Илона Маска не ведется. Но он выразил надежду, что со временем общение все-таки состоится.