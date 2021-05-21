Минпромторг пригласил Илона Маска обсудить строительство завода Tesla в РФ

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Минпромторг РФ пригласил американского предпринимателя Илона Маска обсудить строительство завода Tesla в РФ. Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.
"Дорогой Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России. Кстати, в нашей стране действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей. Приезжайте, обсудим", – говорится в сообщении министерства.
Ранее Илон Маск рассказал, что в скором времени Tesla появится в России, Казахстане и других странах СНГ.
Кроме того, стало известно, что Tesla рассматривает РФ как возможное место размещения заводов по производству электромобилей.
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока конкретной подготовки к общению Владимира Путина и Илона Маска не ведется. Но он выразил надежду, что со временем общение все-таки состоится.
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