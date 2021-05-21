Песков допустил возможность встречи Путина и Маска

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Конкретной подготовки к общению Владимира Путина и главы Tesla и SpaceX Илона Маска пока не ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он выразил надежду, что со временем они все-таки пообщаются.

На вопрос журналистов, ведется ли подготовка к встрече, представитель Кремля ответил отрицательно.

До этого Илон Маск рассказал, что в скором времени Tesla появится в России, Казахстане и других странах СНГ. Кроме того, стало известно, что Tesla рассматривает РФ как возможное место размещения заводов по производству электромобилей.

Ранее Маск сделал громкое заявление о том, что Tesla приостанавливает продажи своих электромобилей за биткойны. По его словам, причина кроется в неэкологичном способе получения криптовалюты.