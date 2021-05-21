Воробьев предложил Маску построить завод Tesla в Московской области

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил главе компаний SpaceX и Tesla Илону Маску рассмотреть Подмосковье для строительства там завода Tesla. Об этом он написал в Twitter.

"Подмосковье определенно лучше подходит для Tesla-фабрики. Лучшие кадры, безупречная логистика, производство Mercedes уже здесь. Мы найдем для вас идеальное место", – говорится в сообщении.

Ранее Илон Маск рассказал, что в скором времени Tesla появится в России, Казахстане и других странах СНГ.

Кроме того, стало известно, что Tesla рассматривает РФ как возможное место размещения заводов по производству электромобилей.