В Совфеде прокомментировали заявление Маска об усилении диалога между РФ и США

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Москва и Вашингтон в научной сфере могут найти общий язык быстрее, чем в политических спорах, считает замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал заявление основателя Tesla и SpaceX Илона Маска о необходимости усиления коммуникации между Россией и США.
"Мы никогда не отказываемся от таких контактов, если они полезны обеим сторонам. Возможно, на научной почве, на почве продвижения различных идей, совместных разработок мы быстрее найдем общий язык, чем в политических спорах с американцами", – сказал Джабаров в беседе с RT.
Сенатор считает, что практическая работа позволит политикам обеих стран "быстрее разгребать "завалы". Он также положительно оценил прошедшую ранее встречу российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.
Джабаров также уверен, что в случае встречи Владимира Путина и Джо Байдена не будет "каких-то прорывных решений", но в отношении двух государств при этом произойдет "некое смягчение напряженности".
Выступая на просветительском марафоне "Новое знание" в Москве основатель Tesla и SpaceX заявил, что поддерживает усиление диалога между РФ и США, а также выразил восхищение российскими достижениями в сфере ракетостроения.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока конкретной подготовки к общению Путина и Маска не ведется, но выразил надежду, что со временем общение все-таки состоится.
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