Илон Маск пошутил, что он пришелец из будущего

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Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск пошутил, что на самом деле является инопланетянином, который прибыл из будущего. Об этом сообщает РИА Новости.

Вопрос, является ли американский миллиардер пришельцем из будущего, прозвучал в ходе российского марафона "Новое знание", в котором Маск принимает участие.

"А разве это не очевидно? Я часто шучу. У меня часто спрашивают, не инопланетянин ли я. Конечно, инопланетянин. Видите, я же работаю с технологиями", – иронично ответил бизнесмен.

Мероприятие стартовало 20 мая. Параллельно оно проходит в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске.

Ранее Маск рассказал, что в скором времени Tesla появится в России, Казахстане и других странах СНГ. Кроме того, стало известно, что Tesla рассматривает РФ как возможное место размещения заводов по производству электромобилей.