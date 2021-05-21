Илон Маск пошутил, что он пришелец из будущего

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Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск пошутил, что на самом деле является инопланетянином, который прибыл из будущего. Об этом сообщает РИА Новости.
Вопрос, является ли американский миллиардер пришельцем из будущего, прозвучал в ходе российского марафона "Новое знание", в котором Маск принимает участие.
"А разве это не очевидно? Я часто шучу. У меня часто спрашивают, не инопланетянин ли я. Конечно, инопланетянин. Видите, я же работаю с технологиями", – иронично ответил бизнесмен.
Мероприятие стартовало 20 мая. Параллельно оно проходит в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске.
Ранее Маск рассказал, что в скором времени Tesla появится в России, Казахстане и других странах СНГ. Кроме того, стало известно, что Tesla рассматривает РФ как возможное место размещения заводов по производству электромобилей.
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