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Общество

09:09

Илон Маск заявил, что страдает синдромом Аспергера

за рубежом общество

Фото: AP Photo/Susan Walsh

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск признался, что у него синдром Аспергера. Заявление он сделал на телеканале NBC, где он выступал в роли ведущего музыкальной юмористической передачи Saturday Night Live.

"Для меня честь стать ведущим Saturday Night Live. Мое выступление сегодня – историческое, ведь я стану первым ведущим SNL с (синдромом) Аспергера. По крайней мере первым, кто в этом признался", – отметил Маск.

Также он пошутил на предмет своих неоднозначных постов в Twitter, заявив, что так работает его мозг.

"Я переизобрел электроавтомобили и отправляю людей на Марс на космическом корабле. Вы правда думали, что я при этом буду обычным спокойным парнем?" – добавил изобретатель.

Ранее Илон Маск допустил, что беспилотный полет на Марс может состояться через три года – в 2024 году.

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