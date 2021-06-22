Песков заявил, что не располагает информацией о программе по вживлению чипов в мозг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает сведениями о разрабатываемой программе РАН и МГУ по вживлению в человеческий мозг нейроинтерфейсов для управления техникой. Об этом сообщает РИА Новости.
"Нет, вы знаете, я не располагаю такими данными, поэтому я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Я не видел (документ. – Прим. ред.), я просто не располагаю такой информацией", – сказал функционер, отвечая на вопрос журналистов, заинтересовавшихся подробностями данной программы.
Ранее "Коммерсант" со ссылкой на письмо главы Российской академии наук Александра Сергеева президенту РФ сообщил, что при Минобрнауки создана рабочая группа для проработки федеральной программы "Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021–2029 годы", разработкой которой занимались РАН и МГУ имени Ломоносова.
В рамках программы планируется создание интерфейсов "человек – техника", специальных чипов, вживляемых в мозг и позволяющих непосредственно или удаленно за счет сигналов мозга управлять техникой, например самолетами или автомобилями. Предполагается, что это позволит работать в недоступных для человека местах, например в космосе или там, где высок уровень радиации.
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