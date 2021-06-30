Рогозин прокомментировал пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс"

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин прокомментировал пуск ракеты "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-17", осуществленный в среду, 30 июня. Об этом сообщает газета "Известия".

"Пуск с Байконура штатно", – отметил Рогозин.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-17" стартовала к Международной космической станции (МКС) в ночь на 30 июня с космодрома Байконур. Транспортник доставит на борт МКС груз из 470 килограммов топлива для дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов воздуха и кислорода, а также 1 509 килограммов различного оборудования и материалов.

Стыковка "Прогресса" с модулем "Поиск" российского сегмента МКС запланирована на 04:02 по московскому времени 2 июля.



Видео: youtube.com/"Роскосмос ТВ"