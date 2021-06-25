В ВОЗ рассказали об опасности штамма "Дельта плюс"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич заявил, что штамм коронавируса "Дельта плюс" пока не является распространенным, сообщает "Лента.ру".
По словам эксперта, данная версия инфекции является разновидностью уже известного штамма "Дельта". Язаревич также добавил, что специалисты ВОЗ отслеживают изменения по штаммам и готовы предупредить мировое сообщество о важных мутациях.
"Штамм "Дельта" и другие варианты вируса, вызывающие озабоченность, обладают повышенной опасностью для здоровья населения, поскольку обладают большей заразностью", – напомнил представитель организации.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проверяет информацию о возможном выявленном случае заражения штаммом "Дельта плюс" в РФ.
О возможном заболевании ранее заявили СМИ со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарью Даниленко.
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