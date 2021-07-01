Ракета "Союз" со спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный

Видео: youtube.com/"Роскосмос ТВ"Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", на котором установлены 36 спутников связи британской компании OneWeb, стартовала с космодрома Восточный, трансляцию ведет "Роскосмос".
Старт ракеты состоялся в 15:48 по московскому времени. С помощью двух включений маршевого двигателя будет обеспечено выведение спутников на целевую орбиту высотой 450 километров.
Выведение аппаратов разгонным блоком займет примерно четыре часа. Это восьмой запуск спутников британской компании, который должен довести количество космических аппаратов OneWeb на орбите до 254.
30 июня ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-17" стартовала к Международной космической станции (МКС). Запуск был осуществлен с площадки 31 космодрома Байконур. В 02:36 "Прогресс МС-17" отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту. "Прогресс" доставит на станцию топливо для дозаправки МКС, питьевую воду, воздух и кислород, а также различное оборудование и материалы, в том числе ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем.
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