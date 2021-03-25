Ракета "Союз" с британскими спутниками стартовала с Восточного

Видео: YouTube/Роскосмос ТВ

Ракета "Союз-2.1б" с 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Она успешно отделилась от третьей ступени носителя, сообщил "Роскосмос"

Выведение аппаратов на орбиту займет почти четыре часа. Это второй полностью коммерческий запуск аппаратов OneWeb с Восточного. Предыдущий старт состоялся в декабре 2020 года.

Аппараты OneWeb предназначены для обеспечения интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с космическими аппаратами этой серии.

Контракт на 21 запуск 672 спутников связи был заключен в 2015 году, его стоимость составляла 1,2 миллиарда долларов.

Космическое командование США ранее заявило, что Россия провела испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников.