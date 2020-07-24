США предложили России создать спецлинию связи по вопросам космоса

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Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что Вашингтон предлагает создать линию связи с РФ по вопросам космоса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Канал связи не обязательно должен быть многосторонним. Более реально начать с двустороннего канала", – заявил специалист.

По мнению Форда, поводом для данного предложения стали "странные и опасные вещи", которые Россия якобы реализует на орбите. Он объяснил, что операторы США и РФ должны иметь возможность связаться в экстренной ситуации.

Ситуация будет обсуждаться на переговорах экспертов в Вене.

Космическое командование США ранее распространило заявление о том, что Россия якобы провела неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия 15 июля. Со стороны РФ эту ситуацию объяснили задействованием спутника-инспектора для диагностики другого отечественного аппарата.

Накануне корабль "Прогресс МС-15" стартовал с космодрома Байконур с грузом для экипажа Международной космической станции (МКС). Этот запуск стал восьмым стартом с российских площадок за 2020 год.

