Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

24 июля, 22:04

США предложили России создать спецлинию связи по вопросам космоса

политика наука технологии

Фото: roscosmos.ru

Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что Вашингтон предлагает создать линию связи с РФ по вопросам космоса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Канал связи не обязательно должен быть многосторонним. Более реально начать с двустороннего канала", – заявил специалист.

По мнению Форда, поводом для данного предложения стали "странные и опасные вещи", которые Россия якобы реализует на орбите. Он объяснил, что операторы США и РФ должны иметь возможность связаться в экстренной ситуации.

Ситуация будет обсуждаться на переговорах экспертов в Вене.

Космическое командование США ранее распространило заявление о том, что Россия якобы провела неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия 15 июля. Со стороны РФ эту ситуацию объяснили задействованием спутника-инспектора для диагностики другого отечественного аппарата.

Накануне корабль "Прогресс МС-15" стартовал с космодрома Байконур с грузом для экипажа Международной космической станции (МКС). Этот запуск стал восьмым стартом с российских площадок за 2020 год.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать