Зачем нам нужно на Луну? И как она поможет "захватить" другие планеты

Зачем нам на Луну? И как она может помочь человечеству освоить Марс и другие дальние планеты? Об этом и многом другом в годовщину высадки первого человека на лунную поверхность – в колонке обозревателя Николая Гринько.

21 июля 1969 года американский астронавт Нил Армстронг, командир экипажа миссии "Аполлон-11" впервые в истории ступил на поверхность Луны, произнеся историческую фразу "Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества". За следующие три года США высадили на наш естественный спутник еще 12 человек, отправив к Луне 6 пилотируемых миссий – и это не считая множества беспилотных аппаратов, запущенных и Америкой, и Советским Союзом.

Вскоре "лунная гонка" сошла на нет главным образом из-за колоссальных средств, затраченных на полеты. Однако в последнее время мы вновь все чаще слышим о новых исследованиях Луны, новых экспедициях и даже планах постройки лунных баз – Россия, США, Индия, Япония, Китай активно работают в этом направлении.



Почему же человечество так стремится на естественный спутник своей планеты? Почему именно сейчас? И вообще, зачем нам Луна?



Исследования Луны, как ни странно, очень напоминают историю освоения Антарктиды. В начале прошлого столетия к южному полюсу Земли отправлялось множество экспедиций, между ведущими мировыми державами существовала жесткая конкуренция, которую можно назвать "антарктической гонкой".

Технические достижения того времени – радио, авиация, навигационное оборудование и так далее – позволили людям "застолбить" свое присутствие на полюсе, но находиться там долгое время было невозможно. Почти на полвека интерес к Антарктиде угас, а затем люди, накопив новые знания и технологии, вернулись в Антарктику и начали строить базы для постоянной работы.

С Луной все обстоит точно так же. Люди смогли на пределе своих возможностей "допрыгнуть" до нее, но для того, чтобы остаться там, нужно гораздо больше ресурсов –и технологических, и научных.



Сегодня мы знаем и можем намного больше, чем полвека назад, а потому настало время лунных баз.



Люди, больше других заинтересованные в лунных миссиях, – это планетологи, геологи и другие ученые, занимающиеся историей в глобальных масштабах. Дело в том, что Земля – довольно активное место с точки зрения геологических процессов, и они достаточно активно стирают "записи", относящиеся к истории планеты и Солнечной системы.

Но на Луне нет атмосферы, тектоническая деятельность гораздо слабее, и вообще за последние 4,5 миллиарда лет она мало изменилась. Это значит, что, исследуя ее, геологи смогут намного дальше заглянуть в прошлое. Мы, например, до сих пор не можем определить, как именно образовалась Луна: из вещества Земли после столкновения с крупным космическим объектом, из общего с Землей исходного вещества, или же она пришла откуда-то извне и была захвачена притяжением Земли – у всех гипотез есть и сторонники, и ярые противники. Возможно, новые экспедиции помогут прояснить этот вопрос.



Но есть и еще одна причина растущего интереса к Луне. Наш естественный спутник – это идеальная тренировочная база, а также космодром для отправки космических кораблей к другим планетам, первой из которых наверняка станет Марс.



Сегодня люди достаточно уверенно эксплуатируют Международную космическую станцию, расположенную на высоте около 400 километров над Землей. Луна находится в тысячу раз дальше, и это следующий наш шаг в космос.

Научившись жить и работать на ее поверхности, мы сможем двигаться дальше: следующая цель – Марс, расстояние до которого в миллион раз больше, чем до МКС. Освоив технологии постройки лунных баз, человечество сможет перенести их дальше, отправившись в путешествие по Солнечной системе. И кстати, стартовать с Луны намного проще, ведь ее гравитация в 6 раз слабее земной.



Луна в этом смысле – наша персональная домашняя "песочница", в которой мы можем учиться и развиваться, чтобы двинуться дальше.



Конечно, все это произойдет не быстро. До высадки первых людей на поверхность Марса могут пройти десятки лет, а может быть, и больше.

Хотя...