Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России 2022 год объявили Годом культурного наследия народов. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, проведение Года культурного наследия народов России запланировано с целью "популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ".

Образовать организационный комитет по разработке и утверждению плана ключевых мероприятий на будущий год правительству предстоит в течение двух месяцев.

Ранее Владимир Путин подписал закон, позволяющий проводить идентификацию клиентов с использованием водительских прав. Теперь любая организация, занимающаяся операциями с деньгами или имуществом, может запросить у банка упрощенную идентификацию своих клиентов. В частности, подобное право получили операторы мобильной и почтовой связи, страховые брокеры, лизинговые компании и ломбарды.