Франция выступила против свободной торговли ЕС с Австралией

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Франция выступила против соглашения о свободной торговле ЕС с Австралией. Как заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, доверие подорвано после отказа от поставок подлодок, сообщает РИА Новости.

"Держать слово – это условие доверия между демократиями и союзниками. Поэтому немыслимо продвигаться вперед в торговых переговорах, как будто ничего не произошло со страной, которой мы больше не доверяем", – сообщил госсекретарь.

Как отмечается, в теории Европейская комиссия имеет исключительные полномочия вести переговоры о торговле от имени 27 стран – членов ЕС, но на практике она вряд ли пойдет на это при открытом отказе французской стороны.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон хочет наладить отношения с Францией после скандала с подлодками. По пути на Генассамблею ООН в Нью-Йорк Джонсон заявил журналистам, что "очень гордится" отношениями с Францией и любовь Лондона к Парижу "неискоренима".