Боррель заявил о солидарности глав МИД стран ЕС с Францией по подлодкам

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран Евросоюза солидарны с Францией по поводу ситуации с разорванным контрактом на подлодки с Австралией, сообщает РИА Новости.

По его словам, заявление о подводных лодках противоречит призывам к более тесному сотрудничеству с ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее британская газета The Sunday Telegraph сообщила, что детали нового трехстороннего партнерства AUKUS между США, Великобританией и Австралией были согласованы еще на июньском саммите G7 во время встречи на высшем уровне, при этом президент Франции Эммануэль Макрон не был в курсе происходящего.

Новый альянс в области обороны и безопасности страны заключили 16 сентября, после чего в Канберре заявили о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое считалось контрактом века, предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения ударом в спину, уточнив, что доверие подорвано. По его словам, он в гневе из-за разрыва этого контракта.