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Россия на фоне агрессивных действий НАТО принимает меры для обеспечения своей безопасности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он назвал передвижение военной техники и военных по своей территории исключительным делом России, отмечается в материале ТАСС.

"Она не угрожала и никому не угрожает, однако на фоне достаточно агрессивных экспансионистских тенденций, особенно со стороны НАТО и ряда других стран, всегда принимала и будет дальше принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности", – сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney направился в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО.

Уточняется, что на борту судна – сотрудники штабов Шестого флота, а также Военно-морских ударных сил и поддержки Североатлантического альянса.

