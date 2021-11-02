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Россия на фоне агрессивных действий НАТО принимает меры для обеспечения своей безопасности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он назвал передвижение военной техники и военных по своей территории исключительным делом России, отмечается в материале ТАСС.
"Она не угрожала и никому не угрожает, однако на фоне достаточно агрессивных экспансионистских тенденций, особенно со стороны НАТО и ряда других стран, всегда принимала и будет дальше принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности", – сказал представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney направился в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО.
Уточняется, что на борту судна – сотрудники штабов Шестого флота, а также Военно-морских ударных сил и поддержки Североатлантического альянса.
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