Путин проведет разговор с Байденом 30 декабря

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Владимир Путин 30 декабря поговорит по телефону с Джо Байденом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Действительно, на завтра поздно вечером запланирован телефонный разговор Путина с президентом США", – отметил он.

В Белом доме сообщили, что темой беседы может стать предстоящее дипломатическое взаимодействие между странами.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал условия для следующего саммита Путина с Байденом. По словам представителя Кремля, для этого Вашингтон должен дать ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

До этого министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Один из ключевых аспектов данных документов – запрет на расширение сферы влияния Североатлантического альянса на восток, в том числе за счет территории Украины.

Позднее в Белом доме назвали условие для начала переговоров о гарантиях безопасности. По заявлениям властей США, диалог возможен лишь после того, как Соединенные Штаты проконсультируются с европейскими партнерами.