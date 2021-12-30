В Британии заявили, что Запад использовал Украину в своих целях

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Британский журналист Райан Купер считает, что страны Запада использовали Украину для достижения собственных целей на протяжении последних 30 лет. Об этом он написал в материале для журнала The Week.

Как подчеркнул журналист, после распада СССР западные страны вели переговоры с Украиной либо с ужасающим пренебрежением, либо как с империалистической игрушкой.

"Именно западные экономисты и правительства, находящиеся под сильным влиянием неолиберальной догмы, провели масштабную приватизацию украинских активов в первые постсоветские годы. Это привело к экономической катастрофе и настоящей эпидемии коррупции, от которой страна пока не оправилась", – пишет Купер.

В 2008 году на фоне кризиса ЕС при поддержке США предложил Украине кредит, сопроводив его требованиями ввести режим жесткой экономии, продолжил эксперт. Кроме того, в 2014 году при поддержке Запада на Украине случилась революция.

Купер считает, что западные страны используют Украину для ударов по России. При этом власти Запада не намерены предоставлять украинской стороне ресурсы.

"Это высокомерие в сочетании с некомпетентностью НАТО распространяет на отношение к России и Украине. Заявленной целью создания альянса было противодействие Советскому Союзу и сдерживание распространения международного коммунизма. Ни того, ни другого уже 30 лет не существует, однако НАТО продолжало тупо расширяться на протяжении 1990-х и 2000-х годов", – считает журналист.

По его словам, США и Западная Европа не намерены отправлять своих военных на защиту Киева.

"Но вместо того, чтобы прямо и честно признать этот факт, западные державы – и особенно США – постоянно отказываются сокращать свои потери, прекращать "подкалывать", раздражать Путина и стремиться к какой-то разрядке. Страдать от последствий будет Украина", – подчеркнул автор статьи.

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что не верит в крупномасштабный конфликт между Россией и Украиной. По его словам, напряжение между странами после разговора Владимира Путина с президентом США Джо Байденом значительно снизилось.