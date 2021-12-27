В Крыму рассказали о возможных провокациях со стороны Украины в праздники

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Провокации в Крыму со стороны Украины или западных стран могут произойти в любое время, считает вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов. Об этом сообщает газета "Известия".
Он добавил, что если украинские власти захотят испортить гражданам праздники, то тем самым они еще раз покажут, как "любят" свой народ, поскольку после провокации напряжение в регионе может резко вырасти.
"По времени точно не определить. Но я ожидаю их провокаций в любое время. Конечно, сейчас они задумались, перед ними наши предложения к НАТО и США. Они, хотелось бы надеяться, осознают всю глубину последствий и понимают, что Россия даст ответ на их провокации", – сказал он.
В середине декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Соглашение между Россией и государствами – членами Альянса составлено на трех языках – русском, английском и французском. Тексты документов имеют одинаковую силу. В частности, договоры подразумевают отказ от расширения НАТО на восток, в том числе за счет территории Украины.
После этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен достигли договоренности, что Брюссель будет принимать участие в переговорах с Россией о гарантиях безопасности в Европе. Отмечается, что политики приняли к сведению представленные РФ предложения о механизмах обеспечения безопасности.
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