Американские дипломаты призвали Байдена опубликовать список санкций против России

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Президенту США Джо Байдену следует опубликовать список санкций против России. Об этом заявили свыше двадцати дипломатов и сотрудников в сфере американской безопасности в материале на сайте Атлантического совета.

Речь идет о мерах, которые американские власти введут в случае нападения РФ на Украину. Свои подписи под призывом поставили, в частности, экс-послы США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу, бывший спецпредставитель госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер и политолог Фрэнсис Фукуяма.

По мнению авторов инициативы, подобные действия окажут влияние на политику России. Подписавшие обращение рассчитывают на список из основных и самых болезненных санкций.

Ранее в ночь с 30 на 31 декабря 2021 года состоялся телефонный разговор Байдена и Владимира Путина. Переговоры президентов продолжались 50 минут.

В ходе беседы Байден разделил позицию Путина по вопросу гарантий безопасности для России. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, американский лидер отреагировал на предложения РФ логично и серьезно.

Кроме того, Байден пообещал не размещать на Украине ударные наступательные вооружения. В свою очередь, Путин сказал американскому коллеге, что это одно из ключевых условий, имеющихся в документах, переданных властям США.