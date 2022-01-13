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Политика

17:02

В МИД РФ не видят оснований для новых встреч с США и НАТО по гарантиям безопасности

политика

Фото: depositphotos/alexfan32

Москва не видит оснований для новых встреч с США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI.

По его словам, Вашингтон и его союзники не готовы идти навстречу ключевым требованиям России.

"Без прояснения того, есть ли хотя бы какой-то ресурс, какой-то запас гибкости с той стороны по каким-то серьезным сюжетам, оснований садиться в ближайшие дни, вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения я не вижу", – подчеркнул Рябков.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал неудачными переговоры РФ и США по гарантиям безопасности. Он заявил, что Москва крайне негативно относится к проекту новых антироссийских санкций со стороны Соединенных Штатов. По словам Пескова, это затрудняет ход переговоров.

Россия и НАТО договорились о восстановлении дипломатического диалога

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