Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с лета прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

К 14:58 по московскому времени курс европейской валюты в ходе валютных торгов увеличился до 88 рублей и 2 копеек, демонстрируя рост на 0,8%. В последний раз курс евро находился на таком уровне 20 июля 2021 года.

Ранее курс рубля снизился на 2,04%, до 3752,03 пункта на фоне заявлений замглавы МИД РФ Сергея Рябкова об итогах встречи с НАТО.

13 января в ходе торгов индекс Мосбиржи упал на 2,44%. По оценке экспертов, отсутствие согласия между РФ и США может привести к дальнейшей эскалации и новым санкциям.