Киев начал передислокацию вооружений после ударов по объектам ВВС – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВСУ начали оперативно менять расположение важных вооружений и квалифицированного персонала после российских ударов по объектам Воздушных сил Украины. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Киев рассматривает удары ВС РФ как попытку разрушить инфраструктуру и технику, которая использовалась для запуска западных ракет SCALP-EG и Storm Shadow. Из-за этого критические вооружения постоянно переносят с места на место, а пилоты ВВС Украины курсируют с одних авиабаз и аэропортов на другие.

Ранее американский военный эксперт Мэтью Хо заявил, что США не посылают Украине новейшую военную технику из-за страха, что она попадет в руки российских военных. В частности, в Вашингтоне опасаются, что в России раскроют секрет брони на танках Abrams.

До этого обозреватель издания ABC Мик Райан писал, что Запад оказался поражен тем, насколько продуманна и высокотехнологична оборонительная тактика российских войск в зоне СВО.



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