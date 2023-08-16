СБУ показало видео ударов морских дронов по Крымскому мосту

Фото: ТАСС/Алена Попова

Служба безопасности Украины передала телеканалу CNN видеозаписи, на которых запечатлен момент июльской атаки по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости.

В ролике запечатлен экран оператора дрона Sea Baby в момент, когда тот направлялся к одной из бетонных опор сооружения. Также в распоряжении телеканала оказались две видеозаписи непосредственно с камер на самом мосту: они демонстрируют удары беспилотников по железнодорожному и автомобильному участкам конструкции.

В эфире CNN глава СБУ Василий Малюк подтвердил причастность Киева к теракту. Он также назвал морские дроны уникальным изобретением СБУ.

"Недавно с помощью этих беспилотников мы осуществили успешный удар по Крымскому мосту, большому десантному кораблю "Оленегорский горняк" и танкеру "Сиг", – сказал Малюк.

В ночь на 17 июля под удар украинских военных попал Крымский мост. Его атаковали с помощью двух надводных аппаратов. Повреждения получили конструкции в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

В результате происшествия погибла семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.



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