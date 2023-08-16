Запад оказался поражен уровнем высокотехнологичной обороны ВС РФ в зоне спецоперации – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Западные стране не ожидали, что оборонительная тактика войск РФ в зоне спецоперации на Украине будет настолько продуманной и высокотехнологичной. Об этом заявил обозреватель ABC Мик Райан.

По его словам, украинскому контрнаступлению и расчистке минных полей перед укрепрайонами помешали две новейшие разработки РФ. Первая из них – это развитая система наблюдения за полем боя, а вторая – цифровое управление огневой поддержкой.

Райан отметил, что теперь артиллерия, ракеты большой дальности, ударные вертолеты, средства РЭБ и барражирующие боеприпасы синхронизированы с цифровыми системами управления боевыми действиями. Поэтому украинские подразделения, концентрирующиеся на операциях по прорыву, могут быть быстро обнаружены.

Подобная тактика с использованием новейших систем наблюдения и корректировки огня была полной неожиданностью для Североатлантического альянса, добавил журналист.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан. По его словам, вооружение, поставляемое Западом, якобы передовые методы планирования НАТО и различные способы управления войсками не могут обеспечить Киев превосходством.

До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что всего за несколько месяцев российские военнослужащие подавили имеющиеся в распоряжении ВСУ западные системы ПВО.

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