05:50Политика
Экс-разведчик США заявил, что ВС РФ уничтожили много систем Patriot на Украине
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Всего за несколько месяцев российские военнослужащие подавили имеющиеся в распоряжении ВСУ западные системы ПВО. Таким мнением поделился бывший разведчик ВС США Скотт Риттер на YouTube-канале Gegenpol.
В частности, по словам бывшего военнослужащего, ВС России за последнее время уничтожили много ЗРК Patriot на Украине.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что зарубежная военная техника оказалась не такой безупречной, в этом можно убедиться при посещении экспозиции трофеев в рамках выставки "Армия-2023".
До этого стало известно, что в прошлом месяце при поддержке пророссийских подпольщиков из организации "Русский Херсон" артиллеристы армии РФ ликвидировали украинские военные объекты в поселке Садовое в Херсонской области.
Артиллеристы РФ уничтожили блиндажи ВСУ в деревне Победа в зоне СВО
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