Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Всего за несколько месяцев российские военнослужащие подавили имеющиеся в распоряжении ВСУ западные системы ПВО. Таким мнением поделился бывший разведчик ВС США Скотт Риттер на YouTube-канале Gegenpol.

В частности, по словам бывшего военнослужащего, ВС России за последнее время уничтожили много ЗРК Patriot на Украине.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что зарубежная военная техника оказалась не такой безупречной, в этом можно убедиться при посещении экспозиции трофеев в рамках выставки "Армия-2023".

До этого стало известно, что в прошлом месяце при поддержке пророссийских подпольщиков из организации "Русский Херсон" артиллеристы армии РФ ликвидировали украинские военные объекты в поселке Садовое в Херсонской области.

Артиллеристы РФ уничтожили блиндажи ВСУ в деревне Победа в зоне СВО