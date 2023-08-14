Украинский генерал заявил, что ВСУ опасаются нового наступления РФ на Киев

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что ВСУ опасаются нового российского наступления на столицу страны, поэтому они хотят увеличить собственную боеспособность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Повторного наступления на Киев никто никогда не исключал… Такая вероятность существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами. Но это не значит, что в дальнейшем оно не может произойти", – отметил он.

По словам командующего, военное руководство ВСУ пытается повысить боеготовность на киевском направлении. Оно привлекает к работе представителей областных военных администраций, уточнил Наев.

Ранее сообщалось, что Киев начал эвакуацию из Купянского района из-за продвижения ВС России. Глава подконтрольной Украине Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что за сутки были вывезены 111 человек.

В Минобороны РФ также сообщили, что российские войска продолжают наступление на купянском направлении. Российские военнослужащие улучшили положение по переднему краю и отразили восемь атак ВСУ.

ВС РФ отразили более 20 атак ВСУ на пяти направлениях – МО