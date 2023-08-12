Российские войска продолжают наступление на купянском направлении – Минобороны РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ на купянском направлении улучшили положение по переднему краю и отразили восемь атак ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны.

ВС РФ продолжают наступление на купянском направлении. За сутки потери войск Украины на этом направлении составили до 70 военнослужащих.

"На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю", – заявили в ведомстве.

Помимо этого в рамках брифинга Министерства оборон было отмечено, что 11 августа ВС РФ нанесли удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области – цель удара была достигнута, объекты поражены. Также Вооруженные силы России за сутки успешно отразили восемь атак и контратак подразделений 95-й десантно-штурмовой, 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Респулблики, Першотравненское, Синьковка, а также урочища Маньковка Харьковской области.

По заявлению Минобороны, на южнодонецком направлении в районе села Урожайное было уничтожено более 130 боевиков. А на запорожском направлении российские войска смогли отразить три атаки ВСУ в районе Работино и уничтожить до 40 боевиков.

Ранее сообщалось, что российским силам удалось поразить пункт дислокации иностранных наемников в районе Запорожья. Помимо этого накануне российская армия пресекла попытку ВСУ устроить танковый прорыв в районе Работника и Новоданиловки в Запорожской области.