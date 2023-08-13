Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Киев начал эвакуацию из Купянского района из-за продвижения ВС России. Об этом заявил глава подконтрольной Украине Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В течение суток из Купянского района эвакуировали 111 человек, из них – 36 детей и четыре человека с инвалидностью. Всего с 9 августа обезопасили 204 человека, из них 71 ребенка", – передает РИА Новости его слова.

В четверг, 10 августа, исполняющий обязанности начальника Купянской районной администрации Харьковской области Украины Андрей Канашевич призвал жителей региона к эвакуации.

В свою очередь, Синегубов заявил, что возможна обязательная эвакуация населения из 53 населенных пунктов Купянского района.

До этого Минобороны РФ сообщило о продвижении ВС РФ на купянском направлении. По данным ведомства, за прошедшие сутки армия России успешно отразила семь контратак 14-й и 44-й механизированных бригад ВС Украины около Новоселовского ЛНР, Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области.



Российские военные продвинулись на 3 км на купянском направлении