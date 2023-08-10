Власти Купянского района Харьковской области призвали жителей эвакуироваться

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Исполняющий обязанности начальника Купянской районной администрации Харьковской области Украины Андрей Канашевич призвал жителей региона к эвакуации. Об этом сообщает РИА Новости.

"Предлагаем жителям Купянского района ответственно и вдумчиво принять решение временно переместиться на безопасные территории Харьковщины и Украины", – заявил он.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в свою очередь, заявил, что возможна обязательная эвакуация населения из 53 населенных пунктов Купянского района. Согласно предварительной информации, эвакуации могут подлежать 11 тысяч человек, из которых 600 детей.

Ранее стало известно, что штурмовые отряды российской группировки войск "Запад" продолжили наступление на купянском направлении, используя результаты авиации, артиллерии и огневого поражения. За сутки военные отразили шесть атак и контратак подразделений ВСУ.

Газета The Guardian до этого также сообщила, что ВСУ сместили фокус внимания на юг и восток республики, что и позволило российским силам нарастить интенсивность атак на северо-восточном направлении.

Западные СМИ оценили наступление российских войск в Харьковской области