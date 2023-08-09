Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Штурмовые отряды российской группировки войск "Запад" продолжили наступление на купянском направлении, используя результаты авиации, артиллерии и огневого поражения. Их тактическое положение улучшилось. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, информация опубликована в телеграм-канале ведомства.

Он уточнил, что за сутки военные отразили шесть атак и контратак подразделений 32-й, 67-й, 14-й и 41-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Маньковки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.

Ранее штурмовые отряды "Запада" заняли более выгодные позиции в районе Ольшаны Харьковской области. Они с успехом отразили девять атак и контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.

Также российские военные освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. По словам главы военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева, это "серьезный показатель".

Российские военные отбили несколько опорных пунктов ВСУ на купянском направлении