Украинские власти объявили обязательную эвакуацию в 37 населенных пунктах в районе Купянск

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Обязательную эвакуацию объявили в Купянском районе Харьковской области на Украине, она затронет 37 населенных пунктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение исполняющего обязанности главы районной военной администрации Андрея Канашевича.

"Учитывая ситуацию в сфере безопасности на территории Купянского района, руководствуясь статьями 6, 39, 41 закона Украины "О местных государственных администрациях": объявить <...> проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины", – говорится в сообщении.

Как следует из текста распоряжения, эвакуацию проведут в 37 населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий. Эти населенные пункты расположены в Двуречанской поселковой и Петропавловской сельской общинах, а также частично – в Кондрашевской и Куриловской сельских общинах и Купянской городской территориальной общине, отмечается в документе.

Ранее Минобороны РФ сообщило о продвижении ВС РФ на купянском направлении. По данным ведомства, за прошедшие сутки армия России успешно отразила семь контратак 14-й и 44-й механизированных бригад ВС Украины около Новоселовского ЛНР, Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области.

Потери украинских боевиков составили свыше 55 человек, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США.

Российские военные продвинулись на 3 км на купянском направлении