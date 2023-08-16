Украина бросила в бой последнее крупное подразделение – СМИ

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Украина отправила на фронт последнее крупное подразделение из резерва ВСУ – 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Об этом заявил обозреватель издания Forbes Дэвид Экс.

По словам журналиста, численность бригады составляет 2 тысячи человек, она укомплектована боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2. Сообщается, что подразделение вступило в бой в районе Работино в Запорожской области.

Бросив на фронт эту бригаду, Киев может оказаться в уязвимом положении на фоне угрозы ее потерь и начала российского наступления, отмечает Экс. Ни одна бригада не может сражаться вечно, добавил обозреватель.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что у Вооруженных сил Украины присутствует в резерве около 35 тысяч человек. Киев не сможет восполнить свои потери, добавил специалист.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что военный ресурс Украины почти исчерпан. По его словам, вооружение, поставляемое Западом, якобы передовые методы планирования НАТО и различные способы управления войсками не могут обеспечить Киев превосходством.