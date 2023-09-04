Американский генерал заявил, что война в космосе изменит жизнь людей на многие века

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Война в космосе может поставить под угрозу все человечество. Таким мнением поделился командующий космическими силами США Ченс Солтцман в интервью Newsweek.

По его словам, подобная война может оказаться более разрушительной, чем традиционные воздушные, наземные и морские конфликты. Она может изменить жизнь людей на многие поколения вперед.

Солтцман добавил, что для достижения военных целей Соединенные Штаты должны лишить противника возможности проводить нацеливание на американские спутники. Это и есть война в ее традиционном смысле, подчеркнул генерал.

Ранее сообщалось, что американская компания SpaceX отправила в космос 13 спутников военного назначения ракетой Falcon 9.

Спутниковая группировка, создаваемая на низкой околоземной орбите в рамках программы Proliferated Warfighter, будет обнаруживать и отслеживать ракетные пуски, а также обеспечивать глобальную военную связь в интересах Пентагона.