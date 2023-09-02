Компания SpaceX отправила в космос американские военные спутники

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Американская компания SpaceX отправила в космос 13 спутников военного назначения ракетой Falcon 9. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что спутниковая группировка, создаваемая на низкой околоземной орбите в рамках программы Proliferated Warfighter, будет обнаруживать и отслеживать ракетные пуски, а также обеспечивать глобальную военную связь в интересах Пентагона.

Старт многочасовой ракеты Falcon 9 с базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния транслировался в прямом эфире. Пуск ракеты дважды переносился. Он стал 61-м с начала года для компании Илона Маска, которая таким образом уже повторила рекорд 2022 года и имеет все шансы его превзойти в оставшиеся четыре месяца.

Ранее сообщалось о том, что ракета-носитель Falcon 9 доставила на околоземную ракету космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек. В состав экипажа миссии вошли космонавт "Роскосмоса" Константин Борисов, астронавт NASA Жасмин Могбели, а также датчанин Андреас Могенсен от Европейского космического агентства и Сатоси Фурукава от Японского агентства аэрокосмических исследований. На борту МКС они проведут полгода.