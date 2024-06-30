Базы США в Европе переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта

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Несколько американских военных баз в Европе 29 и 30 июня перевели в состояние повышенной готовности из-за угрозы террористической атаки, мишенью которой могут стать военный персонал или объекты США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на должностных лиц.

По его данным, этот шаг затронул военную базу в немецком Штутгарте, где расположена штаб-квартира Европейского командования ВС США. Находящийся на одной из американских баз в Европе собеседник канала уточнил, что такого уровня террористической опасности не было зафиксировано последние десять лет.

Представитель Европейского командования Дэн Дэй отказался комментировать конкретные шаги, отвечая на вопрос об изменениях в расстановке ВС США. Он дополнил, что военные постоянно оценивают множество факторов, влияющих на безопасности американских сил за рубежом.

"По соображениям оперативной безопасности мы не станем раскрывать конкретные меры, но продолжаем сохранять бдительность", – прокомментировал Дэй.

Ранее в США заподозрили, Вену в том, что она стала базой для российских тайных операций после начала конфликта на Украине. Согласно американской газете, число государственных служащих РФ в Австрии в последние два года выросло с 300 человек до более чем 500.