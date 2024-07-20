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Обстановка на Украине демонстрирует "неугомонные попытки" западных стран расшатать ситуацию на постсоветском пространстве. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в своей статье для международного Шиллеровского института.

По словам дипломата, мировому большинству очевидно, что неоколониальная практика Запада не приводит ни к чему хорошему. В качестве примера он привел силовые методы решения вопросов агрессивным меньшинством во главе с США в нескольких мировых странах: Югославии, Ираке, Ливии и прочих.

Российская же сторона выступает за формирование более справедливой и устойчивой многополярной системы международных отношений, которая основана на Уставе ООН и принципе суверенного равенства государств, подчеркнул Антонов.

Такой подход находит все большую поддержку в международном сообществе, которое стремится искоренить пережитки колониальной системы, добавил он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что США и Евросоюз лишились признания со стороны Глобального Юга из-за своей позиции по Украине. Подобная ситуация привела к тому, что трансатлантическое сообщество стало глобально изолированным.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, урегулирование действующего кризиса в Европе должно сопровождаться конкретными шагами, в частности, по снятию угроз для РФ, которые исходят со стороны западных стран.