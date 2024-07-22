22 июля, 04:48Политика
В НАТО привели в состояние повышенной готовности более 500 тысяч солдат
Фото: 123RF/niserin
Более 500 тысяч военных НАТО находятся в состоянии повышенной готовности с 2014 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя Североатлантического альянса Фарах Дахлаллу.
По ее словам, с 2014 года Альянс претерпел самую значительную трансформацию в коллективной обороне. Были внедрены самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что победа РФ в конфликте на Украине может привести к войне с Североатлантическим альянсом. Он также заметил, что НАТО готовится к боевым действиям.
С похожим заявлением выступил и сербский президент Александр Вучич, заявив, что западные страны готовятся к прямому вооруженному конфликту с РФ.
В Кремле подчеркивали, что одной из главных целей, которые преследует НАТО, является подавление России и нанесение ей стратегического поражения.
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