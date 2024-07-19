Столтенберг заявил, что НАТО переживет еще одно президентство Трампа

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Странам Запада необходимо прекратить заниматься самовнушением о том, что Североатлантический альянс не сможет пережить второй президентский срок экс-лидера США Дональда Трампа. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Guardian.

"Опасения по этому поводу были и в 2016 году. Реальность такова, что по прошествии четырех лет НАТО стала сильнее <...> больше войск, высокая боеготовность", – заявил Столтенберг.

Он добавил, что Трамп, как и кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс, критикует в основном не сам Альянс, а некоторых его членов, которые не выделяют необходимую сумму на оборонные нужды.

По информации СМИ, Дональд Трамп в случае переизбрания может отказаться от экспансии НАТО на восток. Экс-президент США обдумывает сделку с Владимиром Путиным по поводу того, какие страны смогут присоединиться к Североатлантическому альянсу в обозримом будущем.

Кроме того, Трамп после победы на выборах может также отозвать гарантии безопасности для тех стран НАТО, которые выделяют менее 2% своего ВВП на оборону. При этом военные базы США останутся в этих странах.