19 июля, 04:35Политика
Столтенберг заявил, что НАТО переживет еще одно президентство Трампа
Фото: depositphotos/Ale_Mi
Странам Запада необходимо прекратить заниматься самовнушением о том, что Североатлантический альянс не сможет пережить второй президентский срок экс-лидера США Дональда Трампа. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Guardian.
"Опасения по этому поводу были и в 2016 году. Реальность такова, что по прошествии четырех лет НАТО стала сильнее <...> больше войск, высокая боеготовность", – заявил Столтенберг.
Он добавил, что Трамп, как и кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс, критикует в основном не сам Альянс, а некоторых его членов, которые не выделяют необходимую сумму на оборонные нужды.
По информации СМИ, Дональд Трамп в случае переизбрания может отказаться от экспансии НАТО на восток. Экс-президент США обдумывает сделку с Владимиром Путиным по поводу того, какие страны смогут присоединиться к Североатлантическому альянсу в обозримом будущем.
Кроме того, Трамп после победы на выборах может также отозвать гарантии безопасности для тех стран НАТО, которые выделяют менее 2% своего ВВП на оборону. При этом военные базы США останутся в этих странах.
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