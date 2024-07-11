Песков назвал подавление России одной из главных целей НАТО

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Одной из главных целей, которые преследует НАТО, является подавление России и нанесение ей стратегического поражения, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, это обстоятельство обязывает страну глубоко анализировать все решения и дискуссии членов Альянса, участвующих в саммите в Вашингтоне. Кроме того, российская сторона внимательно изучит текст декларации, которая будет принята по итогам этой встречи, отметил Песков.

"Это очень серьезная угроза для национальной безопасности нашей страны. Это все потребует от нас продуманных, скоординированных, эффективных ответных мер для контрсдерживания НАТО", – цитирует представителя Кремля RT.

По словам Пескова, решение Альянса о создании логистических хабов в причерноморских городах и открытии дополнительных точек в Европе "весьма выпукло" подтвердило суть НАТО как конфронтационного объединения. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Москва видит продвижение военной инфраструктуры в сторону границ России.