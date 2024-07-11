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НАТО опять "весьма выпукло" подтвердила свою суть как конфронтационного альянса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это альянс, созданный в эпоху конфронтации с целью поддерживания конфронтации. Альянс выполняет свои функции", – сказал он.

В настоящее время, по словам Пескова, из-за этого происходит нагнетание напряженности в Европе. В частности, Москва видит продвижение военной инфраструктуры в сторону границ России, рассказал он.

"Мы видим решение, принятое в НАТО, по созданию логистических хабов в причерноморских городах, по открытию дополнительных точек в Европе", – объяснил представитель Кремля.

Он назвал подобные действия Альянса серьезной угрозой для национальной безопасности РФ, что потребует от страны эффективных ответных мер для сдерживания НАТО. Песков обратил внимание, что Киев втягивают в организацию, что, по его мнению, преследует лишь подавление России и нанесение ей стратегического поражения.

США возглавляют "банду войны", так как страны НАТО планируют предоставить Украине истребители F-16, уточняла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом Альянс, рассказывал венгерский премьер Виктор Орбан, отходит от своих первоначальных целей и становится все более военной организацией, а роль Альянса в конфликте на Украине возрастает.

