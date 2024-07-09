Небензя указал на нарушения в заявке Украины на участие в заседании СБ ООН

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Украинская делегация допустила грубые нарушения в заявке на участие в заседании Совбеза ООН. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

По его словам, постпред Украины при ООН направил 8 июля письмо в секретариат организации с просьбой допустить их до участия в заседании. Однако, как утверждает Небензя, в этом документе украинская делегация допустила ошибки: не адресовала заявку председателю Совбеза, а также не прописала базовые протокольные формулы, принятые в дипломатической практике.

Небензя предположил, что таким образом Украина хотела продемонстрировать, что стоит выше установленных в Совбезе ООН правил и может диктовать свои условия. При этом постпред РФ при ООН подчеркнул, что не видит никаких проблем, чтобы Украина была допущена до заседания. По его словам, делегацию допустили только лишь из-за просьб США.

"Это мы как председательство допустить не можем. Сожалеем, что Украина не способна действовать самостоятельно даже в таком, по сути, чисто процедурном вопросе и даже в этом ей вынуждены руководить ее спонсоры", – подытожил он.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что после взрывов, произошедших в Киеве, Украина потребует созвать чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН.

Информация о попадании ракет в детскую больницу в Киеве стала появляться в СМИ 8 июля. Представители администрации столицы Украины сообщили, что в результате атаки повреждения были зафиксированы у токсикологического отделения медучреждения.

В Минобороны РФ, в свою очередь, опровергли заявления представителей Киева о якобы намеренном ударе ВС РФ по украинским гражданским объектам. В ведомстве объяснили, что удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен по украинским объектам военной промышленности и авиационным базам ВСУ. Также в министерстве подчеркнули, что в здание попала украинская ракета ПВО, запущенная из зенитного ракетного комплекса в черте города.

