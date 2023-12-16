Депутат ЕП Уоллес назвал безумием слова Столтенберга об украинском конфликте

Фото: 123RF/cylonphoto

Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о причинах украинского конфликта безумны. Такое заявление сделал депутат Европарламента Мик Уоллес в соцсети X.

По его мнению, глава Североатлантического альянса хвастается тем, что НАТО спровоцировало конфликт. Уоллес также отметил, что ни ЕС, ни США не хотят его завершения.

Депутат ЕП подчеркивает, что Евросоюз направил миллиарды на то, чтобы спровоцировать этот конфликт, однако это привело лишь к разрушению Украины.

"Для чего это? Чтобы удовлетворить геополитические интересы США? Безумие...", – резюмировал он.

Ранее генсек НАТО заявил, что Украина находится в критическом положении, поэтому необходимо быть готовыми к плохим новостям, которые могут поступать из зоны боевых действий.

Кроме того, Столтенберг признал, что представители стран, входящих в Альянс, не смогли одобрить поставки боеприпасов, спрос на которые у Украины вырос.

При этом глава НАТО не смог ответить, как в сложившейся ситуации необходимо действовать Вооруженным силам Украины (ВСУ), а лишь перенаправил этот вопрос украинскому военному руководству.

Новости часа: Путин заявил, что НАТО и Украина отказываются от переговоров с РФ