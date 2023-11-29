Сенатор РФ назвал заявления НАТО об успехах ВСУ свидетельством невменяемости

Фото: ТАСС/Ukrinform via ZUMA Wir/Serhii Hudak

Заявления об успешном контрнаступлении ВСУ, а затем признание их провала свидетельствуют о невменяемости европейских чиновников, отметил российский сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал недавние слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто об успехах украинской армии. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Сийярто тактично умолчал о том, кто был единственным министром на заседании глав МИД НАТО, который настаивал на "успешности украинского контрнаступления". Это тот случай, когда назвать фамилию было бы как выписать свидетельство о невменяемости", – подчеркнул Пушков.

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что в НАТО начали признавать провал контрнаступления ВСУ. По его словам, на поле боя не произошло больших изменений или какого-либо прорыва. Как отметил Сийярто, в Североатлантическом альянсе говорят об этом "вполголоса и с опаской".

До этого обозреватель газеты The Washington Post Макс Бут написал, что американские и украинские официальные лица обвиняют друг друга в неудачах украинской армии на поле боя. Он отметил, что провал контрнаступления обострил противоречия между Киевом и Вашингтоном. По его словам, украинцы, в свою очередь, жалуются, что страны Запада не предоставили им достаточно оружия, чтобы прорвать российские укрепления.



В России назвали контрнаступление ВСУ формально законченным